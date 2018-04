Meloni: M5s accetti guida centrodestra, poi ragioniamo di temi

Roma, 16 apr. - Dallo stallo attuale per la formazione di un governo "se ne esce" innanzitutto "chiedendo a tutti il rispetto della volontà popolare, per cui la guida spetta al centrodestra. Il M5s deve accettare la volontà popolare. Dopodichè la seconda cosa che va fatta è parlare di contenuti, altrimenti non scopriamo se al di là delle alchimie ci sono compatibilità". Lo ha detto Giorgia Meloni, interpellata a L'Aquila. A giudizio della presidente di Fratelli d'Italia "col MoVimento Cinque Stelle bisogna capire se ci sono 10, 15, 20 cose serie da fare insieme per l'Italia. Io francamente qualche dubbio ce l'ho, ma finchè non andiamo a vedere i contenuti non lo sapremo".

Meloni sottolinea: "Non ho condiviso alcune cose da parte del M5s: che non ci fosse nessuno del M5s qui a L'Aquila, perchè di tutto abbiamo bisogno tranne che di un altro governo appecoronato ad eseguire gli ordini che arrivano dall'Europa; ad esempio che qualcuno di loro abbia detto che la vittoria di Orban è 'una vergogna europea'". Se non si riuscisse a trovare un'intesa col M5s, "l'unica strada è andare a cercare i voti in Aula".