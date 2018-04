Siria, Gb: Damasco e Mosca negano accesso a Douma a missione Opac

L'Aia, 16 apr. - La Russia e la Siria non hanno ancora consentito agli ispettori dell'Opac (Organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche) l'accesso a Douma. Lo ha detto in un tweet l'ambasciata britannica in Olanda.

La missione Opac è in Siria per verificare le accuse su un presunto attacco chimico da parte del regime siriano sulla città, ultima sacca ribelle della Ghouta orientale, alle porte di Damasco. L'ambasciatore britannico Peter Wilson ha anche invitato i presenti alla riunione d'emergenza dell'Opac all'Aia ad "agire perché i responsabili siano chiamati a rispondere" delle loro azioni. Un eventuale fallimento della missione "rischia un ulteriore, disumano uso di armi chimiche in Siria e altrove". (fonte afp)