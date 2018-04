Zanda: credo il Pd debba sfidare M5s sul governo

Roma, 16 apr. - "Parlare e discutere penso che non voglia dire fare il governo insieme. Prima si parla e poi si decide cosa fare. Credo che l'Italia sia arrivata a un punto molto delicato. Aspettiamo le indicazioni del Presidente della Repubblica e poi immagino inizierà un confronto serrato sull'ipotesi di governo che il Presidente prefigurerà. Credo che il Pd dovrebbe sfidare il Movimento Cinque Stelle affinché mostri in modo chiaro il suo profilo politico. Dovrebbe farlo sul grande tema del sistema di governo". Lo ha dichiarato Luigi Zanda, ex capogruppo Pd al Senato, ai microfoni di '6 su Radio 1' commentando l'ipotesi di un'alleanza di governo tra M5S e Pd.

"Se dovessero confermare la democrazia diretta, la cosiddetta 'democrazia dei click' - ha ammonito Zanda- non ci sarebbe alcuna possibilità di allearsi con loro' In merito alle scelte che il Partito Democratico ha operato nel recente passato ma anche alle prospettive per la rinascita del partito, Zanda dichiara: 'Per il Pd questa è una fase molto delicata, ha subito una sconfitta tremenda, credo abbia bisogno di riflettere per costruire un suo profilo e, per farlo, il Pd ha bisogno di tutti. Jobs Act e 'buona scuola'? Abbiamo visto che in alcuni punti possono essere corrette. Credo sarebbe sbagliato rispristinare l'articolo 18 ma sarebbe giusto aprire il confronto per possibili correzioni. Aprire le porte del Pd per chi ne è uscito? Se potessimo sommare i voti del Pd insieme a quelli che ha avuto LEU, insieme ai voti nostri che sono andati alla Lega e ai Cinque Stelle e a quelli degli astenuti che vengono dall'area centrosinistra, raggiungeremmo il 40 per cento. Credo quindi che la prospettiva dell'unità debba essere presente se vogliamo avere un peso politico nel sistema del nostro paese. Rimanere divisi ci lascia deboli".