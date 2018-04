Visco: dissipati i timori su tenuta sistema bancario

Roma, 16 apr. - Sono stati dissipati i timori sulla tenuta del sistema bancario italiano. Rimangono alcune debolezze che richiedono innanzitutto stabilità e fiducia. E' quanto ha affermato il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nella Lectio magistralis presso l'Università di Tor Vergata. Il governatore ha ripercorso la crisi che ha investito il sistema bancario, le cause, i radicali cambiamenti nella normativa comunitaria.

Visco ha sottolineato che "la soluzione delle crisi degli intermediari più deboli, pur condotta con grandi difficoltà nel nuovo contesto, e la ripresa economica, che si è andata gradualmente rafforzando, hanno dissipato i timori sulla tenuta del sistema".

Il giudizio dei mercati sulle prospettive delle banche italiane è migliorato. "Debolezze sono tuttavia ancora presenti. Per risolverle - ha detto - c`è innanzitutto bisogno di stabilità e di fiducia; interventi generalizzati, concitati e prociclici non sono d`aiuto. Un contributo può provenire dalla revisione dell`assetto istituzionale e regolamentare europeo in materia di gestione delle crisi, del quale vanno corretti gli eccessi di rigidità".

La congiuntura favorevole rappresenta un`opportunità che le banche devono cogliere per rafforzare ancora i bilanci. "La Banca d`Italia continua a indicare loro l`importanza di aumentare la redditività, comprimendo con decisione i costi totali e unitari, ma investendo al contempo nel capitale umano e sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia".