Blitz francese a Bardonecchia, ministro Darmanin oggi a Roma

Roma, 16 apr. - Il ministro francese dei Conti pubblici, Gerald Darmanin, è arrivato a Roma per rilanciare la cooperazione bilaterale dopo le tensioni causate dall'irruzione dei doganieri francesi nella sala della stazione di Bardonecchia, dove operano i volontari di Rainbow4Africa, alla fine di marzo. "E' a Roma", ha detto alla France presse l'ufficio di Darmanin.

Il ministro francese avrà un pranzo con il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Marianna Madia, quindi incontrerà il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e il titolare del Viminale, Marco Minniti. "Due le questioni all'ordine del giorno: superare il deplorevole incidente avvenuto a fine marzo alla frontiera di Bardonecchia per ripristinare la cooperazione doganale e riprenderla in buone condizioni. Il secondo obiettivo riguarda il suo ministero, le questioni della riforma dello Stato in Francia e in Italia e la cooperazione economica tra i due Paesi", ha aggiunto l'ufficio del ministro.