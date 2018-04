Giappone-Cina: un nuovo avvio nelle nostre relazioni -2

Roma, 16 apr. - Wang, dal canto suo, ha detto alla sua controparte nipponica: "Entrambi siamo a un nuovo punto di partenza, speriamo di riuscire a promuovere l'ulteriore sviluppo delle nostre nazioni aprendo un nuovo futuro di cooperazione bilaterale". I due paesi, ha continuato, stanno entrando in un'"importante fase di miglioramento e crescita".

La riapertura del dialogo intercoreano ha attivato grandi evluzioni in Asia orientale. Il 27 aprile si dovrebbe tenere il terzo summit tra le due Coree, che avrà come protagonisti il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in. Inoltre è in preparazione un summit tra Trump e Kim, il quale è anche stato a Pechino per vedere il leader cinese Xi Jinping.

Il Giappone, dal canto, suo, è preoccupato di non restare a margine in questo giro di summit cruciali, a parte il vertice che Abe avrà con l'alleato americano Trump. Per questo motivo Abe sta spingendo per avere un vertice trilaterale con il premier cinese Li Keqiang e il presidente sudcoreano Moon. L'incontro dovrebbe tenersi, ha detto il premier giapponese, "dopo la Golden Week", una serie di giorni di vacanza giapponesi che si concludono il 6 maggio. Sono anche in cantiere incontri bilaterali tra Abe e Xi.