Di Pietro:Casaleggio ha evitato far ripetere a Grillo errori Idv

Roma, 16 apr. - "Io e Beppe Grillo siamo stati entrambi aiutati nelle nostre prime esperienze politiche di comunicazione di massa da Gianroberto Casaleggio. Era una persona estremamente competente nel campo dell'informazione. Ha visto l'errore che ho fatto io e non l'ha fatto fare a Beppe Grillo". Lo ha raccontato Antonio Di Pietro a radio Cusano Campus.

"L'esperienza con l'Italia dei Valori - ha detto- è stata fondamentale per Casaleggio e quindi anche per il Movimento Cinque Stelle, perché io dalla sera alla mattina mi sono ritrovato ad avere un consenso incredibile, ero arrivato al 10%, avevo la necessità di costruire una classe dirigente e feci la scelta di trovare sul territorio persone che avevano già fatto politica. Così ho trovato tante persone perbene, ma anche tanti faccendieri. Avendo visto la mia esperienza, Casaleggio ha consigliato Grillo dicendogli che chi aveva già fatto politica in altri partiti non poteva iscriversi al Movimento Cinque Stelle".