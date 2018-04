Barbagallo: il diritto d'autore è un diritto del lavoro

Roma, 16 apr. - "Il diritto d`autore è un diritto del lavoro: la Uil, dunque, è al fianco degli oltre 1.000 autori ed editori che oggi stanno combattendo la battaglia per la tutela di questo diritto, affinché ad esso corrisponda il giusto e dovuto riconoscimento economico". Ad affermarlo è il leader della Uil, Carmelo Barbagallo-

"A tutti coloro che non vogliono pagare il diritto d`autore bisogna ricordare che la creatività e la cultura fanno industria, una delle più fiorenti del Paese, e generano ricchezza per le imprese che se ne servono e per l`intera economia. Il valore di questo lavoro, dunque, va riconosciuto anche perché gli autori, affermati o giovani che siano, possano essere messi nella migliore condizione per esprimere e diffondere la cultura italiana nel mondo", ha concluso.