Governo,Salvini:sono pronto, con persone di buon senso e volontà

Roma, 16 apr. - La Lega vuole "creare un governo a livello nazionale con persone di buon senso e di buona volontà", "io ce l'ho pronto, sono pronto, sono tutt'altro che un genio ma ritengo di avere buonsenso, concretezza e capacità amministrativa, onestà e coraggio. Non ho debiti nei confronti di nessuno". Lo ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini parlando, in diretta Facebook, dal villaggio che ospitò i terremotati di San Giuliano di Puglia, in Molise.

Le casette "che qualcuno ha rifilato in Marche, Umbria e Abruzzo svolazzano come aquiloni" ha osservato Salvini. "Ho incontrato tanti ragazzi anche oggi e mi hanno detto che non vogliono un reddito per stare sul divano ma il diritto al lavoro e alla speranza, abbassando le tasse e tagliando un po' di burocrazia. Questo è utile in Molise e ovunque, la ricetta vale pe ruttta Italia".