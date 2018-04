Piaggio, via libera da assemblea al rinnovo del cda per 2018-2021

Milano, 16 apr. - Via libera dall'assemblea degli azionisti del gruppo Piaggio al rinnovo del consiglio di amministrazione per il triennio 2018-2021. Ne fanno parte: Roberto Colaninno, Matteo Colaninno, Michele Colaninno, Giuseppe Tesauro (indipendente) Graziano Gianmichele Visentin (indipendente), Maria Chiara Carrozza (indipendente), Federica Savasi, Patrizia Albano (indipendente) - eletti dalla lista di maggioranza presentata da Immsi - e Andrea Formica (indipendente) per i fondi. Rispetto al precedente cda l'unica novità è l'ingresso di Patrizia Albano.