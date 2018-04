Salvini: no a un governo Monti bis con tutti dentro

Roma, 16 apr. - "Sento che qualcuno vorrebbe rimettere in piedi un governo alla mo' della Mario Monti, tutti dentro per tirare a campare, per spennare gli italiani ed essere servi di Bruxelles e delle alleanze dei bombardatori e lanciatori di missili: no!". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando in diretta Facebook da San Giuliano di Puglia (Molise).

"Noi siamo leali e vogliamo rispettare gli impegni presi ma nel nome dell'interesse degli italiani" ha ribadito Salvini. "Non esistono unioni, alleanze che possano prevedere il fatto che i vantaggli siano degli altri e i problemi degli italiani - ha concluso -. Voglio guidare un paese che non pieghi più la testa verso nessuno e sia protagonista del suo futuro".