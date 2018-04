Itinera (Gavio): Rosario Fiumara nominato nuovo presidente

Milano, 16 apr. - L'assemblea degli azionisti di Itinera (gruppo Gavio), player internazionale nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, ha nominato Rosario Fiumara nuovo presidente della società. Fiumara sostituisce Alberto Rubegni, attuale amministratore delegato di Astm, la holding industriale del gruppo Gavio.

Fiumara, informa un comunicato, ha maturato importanti esperienze nell'ambito dei settori amministrazione, finanza, controllo, organizzazione e gestione Risorse umane in posizioni di vertice di rilevanti gruppi industriali, sia nazionali che internazionali, operanti nei settori meccanico, chimico e dell'ingegneria civile per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali (Salini Impregilo, Gruppo Impregilo, Landini Group, Sgl Group, Fiat Impresit e Piaggio).

In particolare, tra le diverse responsabilità maturate nel settore delle grandi infrastrutture, Fiumara è stato membro del Comitato Direttivo di Salini Impregilo (2013-2015) e per diciassette anni (1995-2013) ha ricoperto numerosi e importanti incarichi nel Gruppo Impregilo e nelle sue controllate fino a diventarne direttore centrale corporate (group Cfo).

La nomina di Fiumara, spiega il comunicato, "consentirà di rafforzare ulteriormente la struttura manageriale di Itinera, a supporto del piano di crescita ed espansione internazionale della società". Itinera, con un portafoglio ordini di oltre 4 miliardi di euro, è tra i principali player mondiali nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali in qualità di Epc contractor. La società opera negli Stati Uniti, attraverso Halmar International, una delle prime cinque società dell'area metropolitana di New York nel settore delle infrastrutture di trasporto, in America Latina, Europa, Africa e Middle East.