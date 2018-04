Piaggio, Colaninno: tempi rispettati con Foton per nuovo Porter

Milano, 16 apr. - Per il nuovo Porter in partnership coi cinesi di Foton "siamo perfettamente nei tempi previsti dal cronoprogramma e pensiamo di rispettarli, ossia di andare in produzione con la metà del 2019 per poi entrare sul mercato europeo a fine 2019, inizio 2020". Così il presidente e Ad del gruppo Piaggio, Roberto Colaninno, in merito alla partnership siglata lo scorso settembre con Foton Motor per lo sviluppo congiunto di una nuova gamma di veicoli commerciali leggeri a quattro ruote. "Siamo ottimisti di riuscire a vedere risultati posititvi per questo progetto", ha aggiunto.

"Questi prodotti andranno a sostituire la produzione del Porter attuale - ha proseguito Colaninno - stiamo progettando insieme a loro questo veicolo che verrà venduto esclusivamente dalla Piaggio in Europa, non venderemo niente in Cina ma venderemo su base esclusiva in Europa e venderemo su base non esclusiva nel resto del mondo".

"Un gruppo di tecnici Piaggio abita a Pechino da settembre - ha proseguito Colaninno - stanno lavorando con Foton per adattare il veicolo cinese alle normative europee e allo stile europeo. Pensiamo di concludere la firma dei due contratti" che rientrano nell'accordo quadro siglato a settembre, "entro il mese di giugno".