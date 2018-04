Salvini: basta litigi e insulti, governo nasca prima possibile

Roma, 16 apr. - "Spero che il governo nasca il prima possibile perchè di queste spese e di questi sprechi non ne possiamo più, spero che la smettano di litigare il prima possibile, io sto facendo esercizio di serenità, spero che smettano di insultarsi a vicenda e si cominci a lavorare per dare un futuro al paese". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in diretta Facebook da San Giuliano di Puglia in Molise, dove ha visitato il villaggio che ospitò i terremotati e che "ora la sinistra vuole trasformare in un nuovo centro per immigrati".