Al via "Uil in tour", il giro d'Italia del sindacato

Roma, 16 apr. - Oltre 4.000 km, sei tappe, attraversando l`Italia da nord a sud, per raccogliere e documentare le testimonianze dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati su alcune questioni fondamentali attinenti al lavoro, al sociale e all`economia.

È "Uil in tour" un percorso che, partito da Roma, toccherà sei città d`Italia (Napoli, Palermo, Reggio Calabria, L`Aquila, Bologna, Torino) che, di volta in volta, ospiteranno un presidio di ascolto, partecipazione e proposta per i cittadini e per le comunità locali. Un progetto ideato in vista del 17° Congresso Nazionale della Uil, che si svolgerà a Roma, dal 21 al 23 giugno presso il Conference center "La Nuvola". Slogan del Congresso "Con eqUILibro, nella direzione giusta".

A tagliare i nastri di partenza, oggi, a Via Lucullo, sede nazionale della Uil, il segretario organizzativo, Pierpaolo Bombardieri, e il segretario generale, Carmelo Barbagallo.

"Dopo la Conferenza di Organizzazione di Bellaria - ha detto Barbagallo, inaugurando l`iniziativa - abbiamo deciso di avvicinare sempre più il nostro sindacato ai luoghi di lavoro, alla gente. Abbiamo fatto assemblee, parlato con i territori, ascoltato lavoratori, pensionati e cittadini, cercando di capire a fondo i problemi per tentare di dare risposte e soluzioni concrete. "Uil in tour" fa parte di questo nuovo volto della Uil: dobbiamo fare ancora di più per stare in mezzo alla gente, ai lavoratori e dare speranza ai nostri giovani."

Una troupe di quattro giovani, dunque, girerà il Paese con un piccolo furgone, per raccontarlo da vicino, senza filtri, nelle piazze e con la gente, in un dialogo costante tra problemi, risorse e speranze.

Nello specifico il tour si dividerà in due parti: dal 16 al 21 aprile, si raggiungeranno tre tappe, in tre città del sud, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Le periferie, l`immigrazione e la legalità saranno i temi affrontati in queste località.

Si ripartirà poi, alla volta del nord Italia, dall`8 al 12 maggio verso L`Aquila, Bologna e Torino. Qui si parlerà di ricostruzione del territorio e ambiente, giovani, scuola e università e, infine, di industria 4.0.