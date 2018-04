Milano, 16 apr. - Al via l'assemblea degli azionisti di Piaggio chiamata a votare il bilancio 2017, chiuso con un utile netto di 20 milioni di euro, e il rinnovo del cda. La fotografia degli azionisti rilevanti vede il socio di controllo Omniaholding al 50,2%, in gran parte in mano a Immsi, e Diego Della Valle al 5,53% circa.