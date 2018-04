Confimprese: all'estero 270 aperture nel retail, boom food e moda -4

Roma, 16 apr. - Nei settori arredo casa, ottica, cosmesi troviamo la Francia in pole position anche per Kasanova, dove è previsto un nuovo store. "La Francia - spiega Enrico Casiraghi, cfo Kasanova - è un mercato molto importante e con molti centri commerciali, che sono location per noi molto familiari. Abbiamo iniziato da Nizza, che è un territorio di prossimità, con cultura, gusti e religione molto simili all'Italia anche perché circa il 10% di abitanti è italiano. La Francia permette sinergie con real estate internazionali con cui siamo già in rapporto per il mercato italiano. Non presenta nessuna difficoltà logistica, senza necessità di aprire un hub in loco. In ogni caso volendo presidiare l'Europa, è uno dei paesi di riferimento".

L'Erbolario ha interesse per Europa e Arabia Saudita. Attualmente prevede un'apertura a Bratislava per il mese di luglio. Nau! conta su una nuova espansione in Spagna, Messico, Malta, Mosca, Dubai e India. L'India è uno dei mercati più importanti e potenziali dove il gruppo varesino, che ha già 3 punti vendita a New Delhi, conta di aprire oltre 100 punti vendita nei prossimi anni, partendo dalle megalopoli.

Nell'arredamento sono interessanti le previsioni di sviluppo di Natuzzi, che ha in programma circa 60 aperture con Cina, Brasile e Usa come mercati prioritari di sviluppo, ma ci sono anche piani previsti in UK, India, Francia. "Il modello retail Natuzzi - fanno sapere dall'azienda - si compone principalmente di due format distributivi: lo store monomarca, concepito per essere realizzato nei centri abitativi più grandi, e la galleria ovvero un corner modulare creato per essere ospitato negli store multimarca. Questi due modelli distributivi valgono sia per Natuzzi Italia, la linea di prodotto testimonial della qualità artigianale italiana, fiore all'occhiello della produzione Natuzzi, 100% made in Italy con una collezione che propone divani, poltrone, tavoli da pranzo, letti, mobili e complementi d'arredo realizzati in collaborazione con designer di fama internazionale o nel centro stile Natuzzi, sia per Natuzzi Editions, linea di prodotto dedicata principalmente a divani e poltrone".