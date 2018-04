Confimprese: all'estero 270 aperture nel retail, boom food e moda -2

Roma, 16 apr. - Nello split per categoria il food è ben rappresentato da un cospicuo gruppo di aziende italiane che, già presenti oltreconfine, intendono rafforzarsi ulteriormente. Ad esse si affiancano realtà di minori dimensioni che tentano in alcuni casi lo sbarco per la prima volta quest'anno e in altri l'hanno fatto solo da qualche tempo. Tra le realtà più attive, a conferma del buon andamento del business sul mercato domestico dove ha di recente acquisito il brand italiano American Grafiti, Cigierre ha in programma una decina di aperture in Svizzera e in Francia con i marchi Old Wild West, Wiener Haus, Pizzikotto, American Grafiti e Shi's.

La Piadineria, a seguito delle positive performance dei locali di Nizza e Marsiglia, punta nuovamente sul Paese d'oltralpe con una previsione di 5-6 aperture nei maggiori centri commerciali della Francia. Come anche il gruppo Cibiamo, che gestisce i brand La bottega del Caffè, Cibiamo, Virgin Active Café e Mondadori Café, apre 2 locali in Francia. Il gruppo napoletano Sebeto prevede 5 ristoranti a marchio Rossopomodoro: 1 a Panama, 3 in Oman, 1 Las Vegas con Eataly ed è in trattativa per aprine 2 in Colombia, e altri in Spagna e Tunisia. L'azienda campana Queen's Chips specializzata nella patatineria take away con all'attivo 40 punti vendita in Italia, punta sul nord Europa e sulla Cina con 30 nuovi locali. Mama Burger, che ha lanciato il format fast food (200 mq) proponendo prodotti sulla base dell'hamburger american style, apre a Ibiza nel cuore della movida spagnola.

Novità anche nel bio, dove il leader di mercato EcornaturaSì, che ha appena aperto il primo negozio biologico di 300 mq su strada a Varsavia (il resto della catena è presente esclusivamente nei centri commerciali), prevede altre aperture in Spagna. In Spagna arriva anche la ristorazione commerciale: il gruppo emiliano Camst apre a breve un ristorante self-service a insegna Tavolamica, mentre CIR food apre un locale di ristorazione in Olanda ad Amsterdam. Nella caffetteria illycaffè continua la sua marcia sui mercati esteri con 35 nuove aperture, di cui di cui 20 in Europa, Medio Oriente e Africa, 10 in Asia e 5 in America.(Segue)