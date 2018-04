Governo, Ascani: tocca a Salvini e Di Maio sbloccare stallo

Roma, 16 apr. - "Mi sembra che Di Maio e Salvini provino nostalgia per la bella vita di un tempo, quella in cui si poteva dire che era sempre tutta colpa del Pd. Entrambi sono stati premiati nelle urne e si appuntano al petto il gagliardetto dei vincitori, l`uno come partito e l`altro come coalizione". Così Anna Ascani, parlamentare del Pd, a commento della situazione politica di stallo.

"Sta a loro per primi, come hanno sempre chiesto, l`onore e l`onere di sbloccare questa situazione di stallo - aggiunge -. Se non ci riuscissero e se si dovesse scivolare verso la fine politica della legislatura ancor prima dell`inizio e tornare ad elezioni in un momento così complicato a livello internazionale, sarebbe solo il prodotto della loro azione politica sconsiderata e irresponsabile. Alibi, scorciatoie, capri espiatori non esistono più balle".