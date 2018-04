Rossi (Bankitalia): questione ambientale coinvolge anche finanza

Roma, 16 apr. - "Le questioni ambientali, in particolare quelle legate al cambiamento climatico, sono serie e importanti. La retorica con cui a volte sono state proposte e dibattute non ne diminuisce la centralità per il futuro delle nostre società. I sistemi finanziari ne sono coinvolti in modo pesante, sia indirettamente sia direttamente". Lo ha sottolineato il direttore generale della Banca d`Italia e presidente dell`Ivass, Salvatore Rossi, al convegno "Finanza e Ambiente" organizzato dall`Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito.

"Bisogna esserne consapevoli, che si sia operatori di mercato, come banche e assicurazioni, o regolatori e supervisori. Una giornata di discussione come quella odierna - ha detto Rossi - aiuta a diffondere questa consapevolezza e rende quindi un buon servigio a tutti".

Poiché, secondo Rossi, "gli agenti economici potrebbero essere miopi nel valutare i rischi climatici e sottovalutare il fatto che le catastrofi naturali sono sempre più frequenti ed intense, l`operatore pubblico è chiamato a compensare questo 'fallimento del mercato' sviluppando una sua capacità di intelligence: potenziare la raccolta e la diffusione di informazioni sui rischi climatici e affinare quadri concettuali sulla propagazione di questi rischi all`economia e al sistema finanziario". La Banca d`Italia "sta dando il suo contributo. Partecipa ai lavori internazionali, a cominciare da quelli del G20, è attiva in quelli nazionali".