Siria, riunione in sede Opac su presunto attacco chimico a Douma

L'Aia, 16 apr. - Gli ambasciatori russo e francese in Olanda sono arrivati all'Aia per dei colloqui di emergenza convocati dall'Opac (l'Organizzazione per le proibizione delle armi chimiche), fissati per le 10 di questa mattina nella sede dell'organizzazione.

L'incontro segue il presunto attacco chimico del 7 aprile di cui sono rimasti vittima i civili della città di Douma, ultima sacca ribelle nella Ghouta orientale, alle porte di Damasco. Una squadra di esperti dell'Opac si trova in Siria per raccogliere elementi sul presunto attacco chimico in cui hanno perso la vita 40 persone.

(fonte afp)