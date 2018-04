Bafundi (Inps Napoli): agevolare accesso alle agevolazioni

Milano, 16 apr. - Varato il protocollo di intesa tra Inps e gli Ordini dei commercialisti della provincia di Napoli (Odcec Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata) per agevolare l'accesso alle agevolazioni nazionali e regionali varate per incrementare l'occupazione. "Vogliamo offrire la possibilità a tutti di accedere ai tanti benefici messi in campo dal Governo attraverso la Legge di Stabilità 2018 che spesso sono poco conosciuti da cittadini e imprenditori - ha detto Roberto Bafundi, direttore coordinamento metropolitano dell`Inps di Napoli - Ci sono tante agevolazioni nazionali che si cumulano a quelle messe in campo anche dalla Regione che devono essere portate a conoscenza dei potenziali fruitori per incrementare l`occupazione. Il protocollo d`intesa siglato con i dottori commercialisti e gli esperti contabili consentirà di `fare rete` per offrire in tempo reale la conoscenza di questi nuovi strumenti a tutti i beneficiari anche attraverso la realizzazione di tavoli tecnico-operativi sulle singole misure. Un`attività che vuole rappresentare un presidio di legalità contro tutti coloro che si improvvisano tecnici senza avere titoli e capacità".

Il documento mira, tra le altre cose, allo sviluppo di canali di comunicazione innovativi e sperimentali allo scopo di rendere più agevoli le relazioni tra gli Enti, con progressivo passaggio verso un sistema di customer care che veda l'esclusività della gestione per appuntamento dell'utenza specializzata, lo sviluppo della metodologia telematica, la regolarizzazione delle posizioni aziendali e la velocizzazione della valutazione e dell'istruttoria delle domande di ricorso agli ammortizzatori sociali. Gli enti hanno inoltre concordato la necessità di prevedere iniziative di formazione che consentano lo scambio reciproco di informazioni e conoscenza su prassi e procedure, oltre all'istituzione di un apposito tavolo tecnico.

"Le misure messe in campo sono tante - ha evidenziato Vincenzo Moretta, presidente dell'Odcec Napoli - I commercialisti vogliono accompagnare queste imprese a meglio interpretare le norme che portano agevolazioni, e il protocollo di intesa consente ai professionisti di frequentare ancora di più gli uffici Inps, incentivando così il contrasto all'abusivismo professionale".

Per Antonio Alfè, presidente commissione Lavoro dell'ordine partenopeo, "il protocollo permette agli iscritti di tutta la provincia di Napoli di avere un accesso più agevole ai servizi da parte dell'Inps per risolvere le problematiche giornaliere". "La sinergia tra gli enti pubblici va a vantaggio degli imprenditori, aiuta nostra categoria e nostri iscritti - ha sottolineato Antonio Tuccillo, presidente dell'Odcec Napoli Nord - Un rapporto di questo tipo comporta importanti vantaggi per la categoria che può contare su regole sicure da seguire e certezze in una professione sempre più difficile da affrontare".

In conclusione, per Fortuna Zinno, consigliere delegato dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, si tratta di "un risultato voluto fortemente dopo un anno di lavoro per mettere insieme quattro ordini della Campania ma soprattutto per rendere uniforme una prassi lavorativa che consentirà ai professionisti di accedere all'Inps con unico accordo. Questo è solo un primo passo verso coordinamento regionale".

All'incontro hanno partecipato Domenico Ranieri, numero uno dell'Odcec di Nola; Giuseppe Crescitelli, presidente dell'Odcec di Torre Annunziata; Filippo Bonanni, direttore Inps Napoli; Rossella Pellegrino, direttore Inps area Nord - Vomero; Furio Voi, direttore Inps area Stabiese; Benedetto Dito, direttore Inps area Flegrea; Concetta Riccio, consigliere delegato dell`Odcec Napoli; Annalisa Cerbone e Angela Labattaglia (commissione di studio lavoro e previdenza dell`Odcec di Napoli).