Roma, 16 apr. - "È certo che il tentativo di dare vita ad un governo Cinquestelle - Lega o Cinquestelle - centrodestra si sta consumando. Penso che debba esserci onestà nei confronti degli elettori. Sono in grado di fare un governo, lo facciano. Non sono in grado di farlo, se ne prenda atto e si aprano scenari nuovi. E certo in scenari nuovi rispetto a quelli di oggi il Pd sarà un protagonista". Così Piero Fassino, Partito Democratico, ai microfoni di Agorà in diretta su Rai Tre.