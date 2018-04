Forlì, 16 apr. - "Sono d'accordissimo" con il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni" e "spero che non ci sia "una escalation" dopo gli attacchi in Siria di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Lo ha detto l'ex premier, Romano Prodi, a margine della cerimonia per la commemorazione di Roberto Ruffilli a Forlì. "Quando Trump dice 'missione compiuta', dovremmo avere finito" ha aggiunto.