Siria, Casini:politica estera Italia sia coerente con nostra storia

Roma, 16 apr. - Gli esponenti del Movimento 5 Stelle, "passate le elezioni, sembrano aver riposto nel cassetto alcune loro tesi azzardate, come gli elogi del regime venezuelano, che ha portato il proprio Paese alla fame. E in queste ultime ore Luigi Di Maio ha appena ribadito (in riferimento all'attacco alla Siria - ndr) l'impegno atlantico del nostro Paese. Un impegno sul quale mi rivolgo anche al Pd». Lo ha detto Pier Ferdinando Casini in una intervista al Corriere della Sera.

«Sulla collocazione internazionale dell'Italia - ha aggiunto l'ex presidente della commissione Esteri del Senato - i grandi partiti devono aiutare a mantenere una politica estera coerente con la nostra storia. La politica interna non può entrare in gioco su questo tema».