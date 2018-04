Alitalia, Calenda: serve nuovo governo per procedere con vendita

Roma, 16 apr. - "I commissari hanno fatto un buon lavoro" ma "Alitalia rimane fragile e ha bisogno di un partner". C`è la "possibilità di lavorare sulle offerte e arrivare a una soluzione strutturale che non costi più ai cittadini. Ma anche qui c`è bisogno del nuovo Governo altrimenti gli investitori non compreranno. Per questo faremo il decreto di spostamento dei termini della vendita". Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, intervistato su 'La Repubblica'.

Calenda ha confermato di ritenere l'offerta Lufthansa "oggettivamente" come "quella più promettente".