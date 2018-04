Migranti, Macron:Francia non può accogliere tutta miseria del mondo

Parigi, 16 apr. - La Francia "non può accogliere tutta la miseria del mondo". Con queste parole ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron ha riassunto la sua politica migratoria e difeso la legge sull'asilo presentata dal suo governo, il cui esame verrà avviato oggi in Assemblea nazionale.

Il disegno di legge "rispetta il diritto d'asilo", ma permetterà di espellere "più rapidamente" le persone cui viene negato in un contesto in cui "l'Europa si trova a far fronte a un fenomeno migratorio inedito e destinato a durare". (Segue)