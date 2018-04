Usa, Trump riceverà il presidente della Nigeria il 30 aprile

Washington, 16 apr. - Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari sarà ricevuto da Donald Trump a Washington il prossimo 30 aprile per discutere, in particolare, di "lotta al terrorismo" e "crescita economica". Lo ha annunciato la Casa Bianca.

"Il presidente Trump è impaziente di discutere le modalità per rafforzare il nostro partenariato strategico e portare avanti le nostre priorità condivise: promuovere la crescita economica e le riforme, contrastare il terrorismo e altre minacce alla pace e alla sicurezza, e sostenere il ruolo della Nigeria come leader democratico nella regione - si legge in un comunicato - i rapporti tra Stati Uniti e Nigeria sono profondi e forti e la crescita economica della Nigeria, così come la sua sicurezza e la sua leadership in Africa andranno a beneficio della nostra reciproca prosperità".