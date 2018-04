Giappone, premier Abe nella bufera, sospettato di favoritismi

Tokyo, 16 apr. - Sospettato di favoritismi, il premier giapponese Shinzo Abe è investito da una pesante ondata di scontento popolare, tanto che sabato sera, fatto insolito per il Giappone, migliaia di persone hanno manifestato davanti al parlamento chiedendo le sue dimissioni.

Già indebolito da un primo scandalo relativo ad alcune transazioni immobiliari, stavolta il premier conservatore è sospettato di aver influenzato le decisioni dell'amministrazione a favore di un amico di vecchia data per la creazione di una nuova facoltà di veterinaria. Nel frattempo la popolarità di Abe è crollata e si attesta adesso al 31%, secondo un sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano Asahi. Un altro sondaggio dell'agenzia stampa Kyodo registra una perdita di 5,4 punti percentuali, al 37%.

Shinzo Abe nega qualsiasi addebito, ma questa serie di scandali mette in serio dubbio le sue possibilità di vincere le elezioni alla guida del suo partito previste per settembre. In questa ottica si profila molto importante il viaggio negli Stati Uniti, dove Abe incontrerà il presidente Donald Trump e cercherà di riprendere un posto per Tokyo nel balletto diplomatico in corso con la Corea del Nord. (fonte afp)