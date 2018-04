Assemblea nazinale Sinistra Italiana approva relazione Fratioanni

Roma, 15 apr. - "L`assemblea nazionale di Sinistra Italiana svoltasi a Roma sabato 14 e domenica 15aprile 2018 ha approvato a larga maggioranza la relazione introduttiva del segretario nazionale e impegna i propri organismi dirigenti a: Investire sul processo apertosi con l`esperienza di Liberi e Uguali, evitando in questa fase qualsiasi precipitazione sul piano organizzativo". Lo sislegge nel documentio finale dell'assemblea approvata a larga maggioranza.

"Organizzare entro il mese di maggio congiuntamente agli altri soggetti promotori di Liberi e Uguali - si legge nel documento- un`assemblea nazionale che, a partire dai delegati e dai candidati alle elezioni politiche, abbia un carattere di massima apertura. Garantire che questa assemblea sia il luogo in cui definire i temi fondamentali da sottoporre ad un dibattito pubblico aperto, che si rivolga a tutte le forme della sinistra sociale e politica, con un metodo che garantisca la massima partecipazione e trasparenza. Inserire come nodi centrali della discussione i temi della collocazione europea, della definizione di un profilo di alternativa e autonomia sul terreno della politica nazionale, dell`individuazione di un nesso originale fra il tema del diritto del lavoro e del diritto a un reddito, del rilancio di nuove forme di welfare pubbliche e mutualistiche, della centralità del paradigma ecologico e di una politica estera fondata sulla pace e sul disarmo, della lotta per l`affermazione di diritti umani universali. Dedicare uno spazio apposito di discussione ed elaborazione al tema dell`innovazione delle forme dell`organizzazione politica. Portare la discussione su questi temi sui territori, favorendo attraverso pratiche quanto più inclusive e aperte la partecipazione e il protagonismo di chi ci abbia votato e anche di chi non lo abbia fatto, utilizzando anche le opportunità offerte dalla Rete. Dare un tempo definito a questa fase di discussione, individuando nel mese di luglio la data in cui riconvocare l`Assemblea nazionale di Sinistra Italiana per una valutazione condivisa sugli esiti di questo percorso."