Verona, 15 apr. - Un brindisi con lo spumante "Di Majo Norante" è stato lo spunto per Matteo Salvini per una battuta a sfondo politico sul tema delle ultime settimane e tema dominante della giornata politica: la possibile alleanza con il Movimento 5 Stelle. Il segretario leghista, da stamattina in giro per gli stand di Vinitaly, ha scherzato sull'assonanza tra la cantina molisano e il nome del candidato premier 5 Stelle, Luigi Di Maio. "Dai che è di buon auspicio", ha detto Salvini sorridendo.