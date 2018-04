Boeri:attendo risposta Fico su denuncia Inps anomalia figurativi

Roma, 15 apr. - Il presidente Inps Tito Boeri è in attesa di "una risposta che finora non c'è stata" alla lettera inviata al presidente M5s della Camera Roberto Fico e all'Ufficio di presidenza circa il privilegio riconosciuto ai deputati dei contributi figurati che consente loro di maturare a spese Inps i contributi anche per i lavori interrotti per il mandato parlamentare, pur maturando nel frattempo la pensione da parlamentare. Lo ha riferito lo stesso Boeri, ospite di Lucia Annunziata a "Mezz'Ora in Più" su Raitre. "Ho scritto una lettera all'ufficio di presidenza della Camera e a Fico sui vitalizi", ha annunciato.

Il presidente dell'Inps ha sottolineato come con il ricalco contributivo dei vitalizi "si sarebbero avuti risparmi importanti nell'ordine dei 150 milioni l'anno". E ha denunciato come "scandaloso" che Montecitorio "non ci ha fornito i dati sui contributi versati fino alla scorsa legislaturadai singoli parlamentari che sono cariche pubbliche"