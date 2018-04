Da martedì 2 milioni dipendenti pubblici al voto per rinnovare Rsu

Roma, 15 apr. - Da martedì 17 a giovedì 19 aprile tornano alle urne più di due milioni di italiani per elezioni di cui nessuno parla. Si tratta dei dipendenti pubblici - in realtà molti più di due milioni, esattamente 3.156.970, ma forze armate, dell`ordine e dirigenti non partecipano al voto - chiamati a rinnovare le loro RSU, le Rappresentanze sindacali unitarie, "in un momento molto delicato per l`Italia e soprattutto per il pubblico impiego". Lo evidenzia in una nota l'Unione Sindacale di Base.

"Dopo otto anni di blocco contrattuale - afferma la nota- a febbraio sono stati infatti rinnovati tutti i contratti collettivi della Pubblica Amministrazione, con una marcia a tappe forzate imposta dal governo uscente alla ricerca di consensi elettorali e accettata da Cgil-Cisl-Uil-Ugl schierati a difesa della propria riserva di caccia. I contratti si sono subito rivelati quel che i sindacati non firmatari, Unione Sindacale di Base in testa, avevano denunciato: una grande mistificazione, a partire dall`elargizione di poche decine di euro sotto forma di "elemento perequativo" che dal 1° gennaio 2019 - data di scadenza dell`accordo appena sottoscritto - scompariranno dalle buste paga. Un trucco in chiave elettorale che però non ha avuto alcun effetto sui risultati delle politiche di marzo. Anzi, ha contribuito severamente a punire il PD che aveva studiato e imposto il marchingegno varato a tappe forzate all`Aran tra gli applausi dei sindacati concertativi. Questi ultimi da martedì affronteranno dunque un test severo, nonostante abbiano cercato di blindare le proprie rendite di posizione con lacci e lacciuoli stretti intorno alle norme che regolano la rappresentatività sindacale".

"L`Unione Sindacale di Base - si conclude la nota- sarà largamente presente nei seggi, si tratti di scuole o ospedali, di ministeri o regioni, di enti previdenziali o di ricerca, di vigili del fuoco o autorità indipendenti affinché anche tra i dipendenti pubblici parta una nuova stagione sindacale in difesa dei diritti, per il miglioramento del trattamento economico e per una pubblica amministrazione schierata dalla parte dei cittadini".