Siria, colloquio Alfano con omologo britannico Boris Johnson

Roma, 15 apr. - Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, sull`operazione militare condotta ieri in Siria dal Regno Unito, assieme a Stati Uniti e Francia.

Come si legge in una nota della Farnesina Johnson, nello spiegare l`obiettivo dell`intervento, ha ribadito che non è stata un`azione mirata a favorire un "regime change", ma a dare un forte messaggio di deterrenza rispetto a nuovi impieghi di armi chimiche da parte del regime siriano.

Alfano, nell'illustrare all`omologo la posizione italiana, ha ribadito l`auspicio che venga scongiurato ogni rischio di escalation nell'area e che a quest`azione militare faccia seguito una ripresa del processo negoziale di Ginevra.