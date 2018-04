Siria, Putin a Rohani: altre violazioni Carta Onu creeranno... -2

Roma, 15 apr. - "I leader hanno scambiato opinioni sulla situazione dopo i raid missilistici degli Usa e dei loro alleati sul territorio siriano e hanno dichiarato che questa azione danneggia seriamente le prospettive di una soluzione politica in Siria - si legge nella nota del Cremlino - In particolare Vladimir Putin ha sottolineato che se tali azioni, che sono commesse in violazione della Carta Onu, continueranno, porteranno inevitabilmente al caos nelle relazioni internazionali".

I due presidenti hanno discusso anche della situazione del Medio Oriente e dello Yemen e dello sviluppo della cooperazione tra Russia e Iran.