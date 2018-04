Martina a Vinitaly pranza a "Trattoria degli amici" sant'Egidio

Roma, 15 apr. - Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, ministro delle Politiche Agricole, oggi in visita al Vinitaly ha fatto tappa come ogni anno e pranzato allo stand della "Trattoria de gli amici". Il ristorante attivo a Roma è un progetto sociale, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio, che vede protagonisti in sala ragazze e ragazzi disabili.

"Al #Vinitaly2018, come ogni anno. Grazie ai nostri viticoltori che fanno grande l`Italia e ai super ragazzi della Trattoria de gli Amici" ha postato su Twitter la foto dell'incontro Martina.