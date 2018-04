Taviani, Bernini (Fi): gloria e orgogli del cinema italiano

Roma, 15 apr. - "La scomparsa del regista Vittorio Taviani è una grande perdita per il cinema d`autore in Italia e nel mondo. Per oltre 50 anni ha raccontato sul grande schermo con acume e generosità le vicende del nostro Paese, non nascondendo i suoi vizi e le sue contraddizioni. Unitamente ai colleghi senatori di Forza Italia partecipiamo al cordoglio della famiglia e di tutti coloro che hanno amato le grandi opere dell`ingegno di cui Vittorio Taviani, insieme al fratello Paolo ed a tanti artisti che hanno reso immortale il nostro cinema, è stato straordinario autore ed interprete". Lo hanno affernmato in una dichiarazione la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini e Lucio Malan, vicecapogruppo vicario.