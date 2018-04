Siria, Trump: "Missione compiuta", termine grandioso da riusare

Roma, 15 apr. - "I raid siriani sono stati condotti così perfettamente, con tale precisione, che l'unico modo per i media delle Fake News Media per sminuirli è stato per il mio uso del termine 'Missione compiuta'. Sapevo che si sarebbero concentrati su quello ma lo ritengo un termine militare grandioso da doverlo riproporre. Da usare spesso". Così il presidente Usa Donald Trump a proposito delle critiche sul termine usato dopo l'attacco in Siria e che ha ricordato le parole di Geroge W. Bush nel 2003 sulla missione in Iraq.