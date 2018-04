Governo,Rotondi a Vinitaly:punto su Berlusconi ma serve tagliando

Roma, 15 apr. - "Anche se qui forse avremo due bravissimi dirigenti politici come Salvini e Di Maio,io scommetto sulla bottiglia vecchia,punto ancora su Berlusconi perché questo Paese ha bisogno di governo e di visione e Silvio è ancora la risorsa più attuale.Il berlusconismo non è finito,ha bisogno di un tagliando politico e culturale :non abbiamo più la guida del centrodestra ,non abbiamo più il dovere di fare sintesi e questo ci dà l`opportunità di batterci per le nostre idee e per la nostra identità". Lo ha dichiarato l'ex ministro Fi Gianfranco Rotondi, a margine della sua visita a Vinitaly 2018.