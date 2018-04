Gasparri(Fi):governo di centrodestra per forte contributo a pace

Roma, 15 apr. - "L`Italia ha rapidamente bisogno di un governo autorevole che parta dalla coalizione di centrodestra e sappia dare un deciso contributo alla pace internazionale, come ha saputo fare Silvio Berlusconi anni fa guidando un governo che, a Pratica di Mare, riuscì a mettere insieme le principali potenze internazionali. Abbiamo bisogno di serietà, di esperienza e di concretezza, per i nostri cittadini e perché l`Italia sia nuovamente protagonista sulla scena internazionale". Lo ha affermato in una dichiarazione il senatore Fi Maurizio Gasparri.