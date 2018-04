Di Maio: piena fiducia in Mattarella, M5s dialoga con Lega e Pd

Verona, 15 apr. - "L'obiettivo è quello di creare un contratto di governo. L'ipotesi di un governo di cambiamento non la stiamo proponendo solo alla Lega, ma anche al Partito democratico. E credo che ci sia bisogno di un po' di senso pratico in questo momento, non di legarsi a logiche politiche". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, al suo arrivo a Vinitaly.

"Ci tengo a dirvi - ha aggiunto - anche che il Movimento 5 Stelle ha piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella".