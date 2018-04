Siria, presidente tedesco chiede a Trump e Putin di agire

Berlino, 15 apr. - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha chiesto al capo di stato americano Donald Trump e a quello russo Vladimir Putin "di fare il primo passo" per tentare di negoziare una soluzione che metta fine alla guerra in Siria. Lo ha dichiarato in un'intervista alla Bild am Sonntag.

"Putin e Trump devono tentare di fare il primo passo", ha detto Steinmeier, ex ministro degli Esteri, secondo cui non è possibile nessun progresso in Siria se i due presidenti non avviano un negoziato costruttivo: "Tutto inizia da Usa e Russia".

(fonte afp)