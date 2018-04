Meloni: incarico esplorativo a Casellati è soluzione possibile

Verona, 15 apr. - Un mandato esplorativo alla presidente del Senato Fi Maria Elisabetta Alberti Casellati per verificare se e quale governo di centrodestra può avere una magguioranza parlamentare "è una possibile soluzione" , a giudizio della presidentre Fdi Giorgia Meloni.

"E' una soluzione possibile - ha risposto Meloni a margine di Vinitaly- come ce ne sono altre. Noi ci fidiamo del presidente della Repubblica Mattarella. Vogliamo operare con lui per dare all'Italia nel più breve tempo possibile un nuovo governo autorevole nella pienezza della funzioni. Lo chiede la situazione internazionale ma anche le eccellenze di imprese italiane come quelle rappresentate a Vinitaly. Sono imprese straordinarie che si sono affermate da sole nel mondo, finora nonostante i governi italiani. Pensiamo cosa potrebbero fare ora con un governo di centrodestra con cui fare squadra".