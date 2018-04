Roma, 15 apr. - La Russia è pronta a impegnarsi nel dialogo strategico con gli Stati Uniti in qualsiasi momento. Lo ha dichiarato il direttore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo delle armi del ministero degli Esteri russo Vladimir Yermakov a Ria Novosti.

"Abbiamo una risposta molto semplice quando ci chiedete (voi Usa) se siamo pronti a questo dialogo, sì in ogni momento. Non abbiamo mai bloccato questa possibilità".