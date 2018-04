Di Maio:Regionali Friuli e Molise ininfluenti su scelta Governo

Roma, 15 apr. - "Il voto regionale può avere un valore nazionale quando vanno al voto più regioni, di grandi dimensioni e quando il voto è temporalmente distante da un voto nazionale. Qui non c`è nessuno di questi 3 casi. E quindi i risultati elettorali del Friuli Venezia Giulia - come anche quelli del Molise - non possono avere una concreta influenza sulle vicende nazionali". Lo ha sottolineato il leader e candidato premier M5s Luigi Di Maio, in una intervista al Piccolo in vista del tour elettorale da stasera in Friuli per le Regionali di fine mese, rilanciata dal Blog Cinque Stelle.

"Voglio spiegare ai cittadini del Friuli Venezia Giulia - dice in particolare Di Maio sul voto friulano che vede favorito il candidato leghista di cenhtrodestra inseguito dal centrosinistra e con i Cinque stelle indietro- che chi vota per il MoVimento 5 Stelle vota per un programma preciso. Chi vota per il centrodestra o per il centrosinistra vota per le solite ammucchiate che, puntualmente, inizieranno a litigare il giorno dopo il voto, esattamente come abbiamo visto in Sicilia. Ammucchiate che abbiamo già visto governare - male - questa regione.