Siria, Netanyahu: tolleranza zero contro uso armi non convenzionali -2

Gerusalemme, 15 apr. - "L'importante messaggio internazionale degli attacchi è la tolleranza zero sull'uso di armi non convenzionali, ma questa politica va espressa anche nei confronti di Stati e gruppi terroristici perché non possano dotarsi di capacità nucleari", ha continuato Netanyahu.

Il premier israeliano ha concluso sottolineando come il presidente siriano Bashar al Assad debba "capire che nel momento in cui permette all'Iran e ai suoi alleati di stabilire una presenza militare nel suo Paese, mette in pericolo la Siria e la stabilità dell'intera regione".