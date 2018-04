Siria, Netanyahu: tolleranza zero contro uso armi non convenzionali

Gerusalemme, 15 apr. - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito dei rischi della presenza iraniana in Siria, chiedendo alle potenze occidentali di assumere un atteggiamento più deciso per impedire a degli "Stati terroristi" di ottenere l'arma nucleare.

Netanyahu ha reso noto di aver avuto un colloquo con l'omologo britannico Theresa May dopo le incursioni areee di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti contro alcuni obiettivi siriani, come rappresaglia per il presunto attacco chimico del regime siriano sulla Ghouta orientale.

(Segue)