Brasile, nei sondaggi per le presidenziali Lula resta in testa

Brasilia, 15 apr. - In prigione dal 7 aprile, l'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, perde terreno ma resta in testa alle intenzioni di voto per le elezioni presidenziali di ottobre, secondo un sondaggio pubblicato oggi.

Il candidato, fondatore del Partito dei Lavoratori brasiliano e attualmente in carcere per scontare una pena per la condanna per corruzione, ottiene nel sondaggio il 31% delle preferenze, seguito dal deputato dell'estrema destra Jair Bolsonaro, con il 15%. Marina Silva, ex ministra dell'Ambiente del governo Lula al terzo posto con il 10%, secondo Datafolha. L'attuale capo di stato Michel Temer, che potrebbe ricandidarsi, ottiene appena il 2%.

(Fonte afp)