Putin: pronti a cooperare con la Lega Araba per sicurezza in M.O.

Roma, 15 apr. - "La Russia è pronta a sviluppare la cooperazione con la Lega Araba nell'interesse della sicurezza nazionale", ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio indirizzato al summit che si svolge in Arabia saudita, scrive Ria Novosti.

"Auspico che mentre sconfiggiamo la maggior parte delle forze dello Stato Islamico in Siria e in Iraq, potremmo insieme promuovere l'intensificazione della stabilizzazione politica in questi Paesi e risolvere le questioni umanitarie più pressanti", ha scritto Putin in un telegramma pubblicato sul sito del Cremlino.