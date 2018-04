Martina:centrodestra in disfacimento, diviso su politica estera

Verona, 15 apr. - "Tocca alle forze che hanno prevalso il 4 marzo dare un'indicazione chiara, questo non sta avvenendo. Stiamo assistendo al disfacimento del centrodestra". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, al suo arrivo Verona per il Vinitaly. "Guardate anche nel caso del tema delicato della politica estera le differenti posizioni all'interno del centro destra" e "questo dimostra ancora una volta che da loro non c'è la piena consapevolezza di cosa vuol dire governare il Paese". I "balletti - ha aggiunto - i tira e molla, devono finire".